На пост председателя Горсовета Орла предложили Владимира Негина

16.9.2025 | 17:42 Важное, Новости, Политика

Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании политического Совета.

Фото: vk.com/er57orel

О новой кандидатуре на встрече со СМИ 16 сентября рассказал секретарь Орловского регионального отделения «Единой России» Леонид Музалевский.

Владимир Негин возглавлял партийную фракцию городского Совета шестого созыва, также являлся заместителем председателя Василия Новикова.

Отметим, на прошедших выборах единороссы взяли 20 мандатов на округах, еще четыре места партийцы получили при голосовании по партийным спискам. В целом это 63% от общего числа. (Василий Новиков также одержал победу на своем округе).

Председатель городского Совета избирается тайным голосованием на первом заседании из числа депутатов на срок полномочий городского Совета.

