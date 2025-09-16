Под Орлом девочка попала в больницу из-за неосвещённости

Ребёнок находился в медучреждении целый месяц.

Инцидент произошёл в Орловском муниципальном округе в посёлке Стишь. Как рассказали в региональном отделении «Народного фронта», здесь живут около 50 семей примерно с 20 детьми. И для взрослых, и для детей большая проблема — это полное отсутствие уличного освещения (кроме станции, где работают два фонаря).

В холодные и промежуточные периоды года грунтовая дорога, ведущая к селу, становится труднопроходимой. В тёмное время суток перемещение по ней превращается в ещё более сложную задачу.

«Темно — и из-за этого грязи не видно», – рассказывают дети о том, как добираются до школы и обратно.

Из-за плохой дороги и отсутствующего освещения этой весной пострадала девочка. Ребёнок упал, ударившись головой. После этого девочка провела в больнице целый месяц.

Также эту картину дополняют бродячие собаки и заброшенные дома.

На данный момент «Народный фронт» обратился в администрацию округа с просьбой оказать содействие в решении данного вопроса. «Даже если сети не на балансе муниципалитета», – указали в общественной организации.

ИА «Орелград»