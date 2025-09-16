Пожилой водитель «Муравья» разбился в ДТП

Житель Орловской области госпитализирован.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, авария случилась накануне в 20 часов 25 минут. ДТП произошло в Новосильском районе в деревне Одинок.

65-летний мужчина ехал на мотороллере «Муравей» по Парковой улице. У дома №16, совершая поворот, он не справился с управлением и допустил опрокидывание.

В результате ДТП водитель получил травмы. Его госпитализировали, причём не в местную больницу, а в областную.

Напомним, также сегодня ночью в Орловской области произошло ДТП с тремя погибшими.

ИА «Орелград»