Пожилой водитель «Муравья» разбился в ДТП

Житель Орловской области госпитализирован.
Как рассказали в ГАИ Орловской области, авария случилась накануне в 20 часов 25 минут. ДТП произошло в Новосильском районе в деревне Одинок.
65-летний мужчина ехал на мотороллере «Муравей» по Парковой улице. У дома №16, совершая поворот, он не справился с управлением и допустил опрокидывание.
В результате ДТП водитель получил травмы. Его госпитализировали, причём не в местную больницу, а в областную.
Напомним, также сегодня ночью в Орловской области произошло ДТП с тремя погибшими.
ИА «Орелград»