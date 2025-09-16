На Орловщине потребность в льготных лекарствах не закрыта почти на четверть

В прокуратуре Орловской области считают данную деятельность депздрава несистемной и малоэффективной.

Об этом говорили на специальной коллегии, посвящённой обеспечению бесплатными лекарствами льготных категорий граждан. Её заседание провёл прокурор Орловской области Алексей Тимошин. В заседании участвовали другие представители прокуратуры, сотрудники Следственного комитета России и Федеральной службы судебных приставов, а также губернатор Андрей Клычков и исполняющий обязанности главы Департамента здравоохранения области.

Как сообщили в надзорном ведомстве, ситуация в данной сфере всё ещё оставляет желать лучшего. В частности, число соответствующих жалоб, поступающих в прокуратуру, заметно выросло (примерно в полтора раза). В текущем году В текущем году прокуратура направила в суды 942 иска в интересах «льготников» – получателей лекарств.

Также по результатам проверок внесено около тысячи актов прокурорского реагирования. Представления вносились и лично губернатору Орловской области.

Благодаря совместной работе администрации и прокуратуры объём средств, запланированных на закупку льготных лекарств на текущий год, был увеличен на 450 миллионов рублей. Также после вмешательства надзорного ведомства в Департаменте здравоохранения Орловской области был расширен штат работников.

Однако при этом Алексей Тимошин отметил отсутствие системной работы со стороны депздрава.

Так, на данный момент освоено (в виде уже заключённых контрактов) только 85% выделенного финансирования. Ряд медицинских средств, которые врачи назначили гражданам, не закупался вообще. Кроме того, департамент организовал первые закупки по большинству препаратов только в конце весны (при возникновении фактической потребности уже в январе).

«Обслужено лишь 77% выписанных рецептов», – подчеркнули в ведомстве. Таким образом, льготники не смогли получить лекарства почти в каждом четвёртом случае.

Также Алексей Тимошин указал, что для того, чтобы изменить ситуацию, всем органам, задействованным в решении вопроса, потребуется кардинально пересмотреть подход к организации соответствующей работы.

ИА «Орелград»