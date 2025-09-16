Орловца оштрафовали на полмиллиона за отчуждение

16.9.2025 | 16:25 Закон и порядок, Новости

Гендиректор компании совершил отчуждение имущества несмотря на признаки банкротства организации.

ИА “Орелград”

Любопытное дело рассмотрел Северный районный суд Орла.

63-летний местный житель признан виновным в уголовном преступлении — неправомерных действиях при банкротстве, причём с использованием служебного положения (119 УК, часть 1.1).

В мае этого года мужчина, возглавляя ООО «Фирма ЛиК», совершил отчуждение имущества. При этом у юридического лица имелись признаки банкротства. В результате кредиторам компании был нанесён материальный ущерб на общую сумму около 4,3 миллиона рублей.

«Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью», – отметили в прокуратуре Орловской области.

В итоге орловца оштрафовали на 500 тысяч рублей.

