Орловца оштрафовали на полмиллиона за отчуждение

Гендиректор компании совершил отчуждение имущества несмотря на признаки банкротства организации.

Любопытное дело рассмотрел Северный районный суд Орла.

63-летний местный житель признан виновным в уголовном преступлении — неправомерных действиях при банкротстве, причём с использованием служебного положения (119 УК, часть 1.1).

В мае этого года мужчина, возглавляя ООО «Фирма ЛиК», совершил отчуждение имущества. При этом у юридического лица имелись признаки банкротства. В результате кредиторам компании был нанесён материальный ущерб на общую сумму около 4,3 миллиона рублей.

«Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью», – отметили в прокуратуре Орловской области.

В итоге орловца оштрафовали на 500 тысяч рублей.

ИА «Орелград»