Налоговики стали реже вызывать орловцев на допросы

Тенденция наметилась благодаря риск-ориентированному подходу.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, за восемь месяцев 2025 года специалисты ведомства направили чуть более трех тысяч уведомлений о вызове свидетеля в налоговый орган для дачи показаний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился почти на 10 процентов. Кроме того, на 11,9 процента сократилось количество требований о представлении документов. В налоговой службе считают, что повысить эффективность такой работы помог риск-ориентированный подход. В частности, налажен автоматизированный анализ финансовой деятельности налогоплательщиков и выявление зон риска, сбор доказательств, в том числе, показаний свидетелей.

«Эта работа позволяет снизить количество документов, запрашиваемых у представителей бизнеса, и число выездных налоговых проверок, – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Итоговой целью контрольной деятельности является побуждение предпринимателей и компаний к добровольному отказу от применения схем уклонения от уплаты налогов, самостоятельному уточнению налоговых обязательств, обеспечению равной конкуренции для всех».

Налоговый кодекс РФ не регламентирует порядок вызова свидетеля в налоговый орган. Однако на практике свидетели вызываются на допрос повесткой налогового органа, в которой указывается, кто вызывается в качестве свидетеля, куда и к кому, в какой день и час ему следует прибыть для дачи показаний. Неявка либо уклонение от явки без уважительных причин влечет за собой налоговую ответственность свидетеля, предусмотренную частью первой статьи 128 Налогового кодекса РФ.

«Напомним, налоговые органы вправе вызывать для дачи показаний любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля (например, бывших работников проверяемой организации)», – говорят в Управлении ФНС России по Орловской области. Не могут допрашиваться в качестве свидетеля малолетние граждане, которые в силу своих физических или психических недостатков не способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля.

Также нельзя допрашивать лиц, которые получили информацию, необходимую для проведения налогового контроля, в связи с исполнением ими своих профессиональных обязанностей, и если подобные сведения относятся к профессиональной тайне этих лиц. В частности, допрашивать нельзя адвокатов и аудиторов. В соответствии с законом показания свидетеля могут быть получены по месту его пребывания, если он вследствие болезни, старости или инвалидности не в состоянии явиться в налоговый орган, а по усмотрению должностного лица налогового органа – и в других случаях.

ИА “Орелград”