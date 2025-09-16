Правильная утилизация крупногабаритных отходов: что нужно знать

С целью информирования граждан о правилах обращения с крупногабаритными отходами (КГО) представляем подробные рекомендации по их правильной утилизации.

К крупногабаритным отходам относятся предметы, которые невозможно разместить в стандартных контейнерах для ТКО:

мебель (диваны, шкафы, кресла),

бытовая техника (холодильники, стиральные машины),

отходы после текущего ремонта (двери, линолеум, обои),

сантехническое оборудование,

спортивный инвентарь.

Важно различать! КГО не включают строительные отходы (бетон, кирпич, грунт и др.), которые требуют специального вывоза лицензированными организациями.

Правила утилизации КГО:

Размещение только в специальных бункерах-накопителях.

Сбор на оборудованных площадках для КГО.

Запрещено:

❌ Оставлять КГО возле обычных мусорных контейнеров.

❌ Загромождать придомовые территории.

❌ Размещать строительные отходы на площадках для КГО.

При отсутствии специализированной площадки:

Жителям МКД – обращаться в управляющую компанию.

Собственникам частных домов – в местную администрацию.

Соблюдение этих правил способствует поддержанию порядка в городах и обеспечивает эффективную систему утилизации отходов.

Для жителей Орла доступна интерактивная карта специализированных площадок для складирования КГО на официальном сайте регоператора https://www.greenpark57.ru/.

Дополнительные вопросы можно задать на горячей линии 48-10-04.

Социальная реклама. ООО «УК «Зеленая роща». ИНН 5753062527.