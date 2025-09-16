Правильная утилизация крупногабаритных отходов: что нужно знать

С целью информирования граждан о правилах обращения с крупногабаритными отходами (КГО) представляем подробные рекомендации по их правильной утилизации.
К крупногабаритным отходам относятся предметы, которые невозможно разместить в стандартных контейнерах для ТКО:
- мебель (диваны, шкафы, кресла),
- бытовая техника (холодильники, стиральные машины),
- отходы после текущего ремонта (двери, линолеум, обои),
- сантехническое оборудование,
- спортивный инвентарь.
Важно различать! КГО не включают строительные отходы (бетон, кирпич, грунт и др.), которые требуют специального вывоза лицензированными организациями.
Правила утилизации КГО:
- Размещение только в специальных бункерах-накопителях.
- Сбор на оборудованных площадках для КГО.
Запрещено:
❌ Оставлять КГО возле обычных мусорных контейнеров.
❌ Загромождать придомовые территории.
❌ Размещать строительные отходы на площадках для КГО.
При отсутствии специализированной площадки:
- Жителям МКД – обращаться в управляющую компанию.
- Собственникам частных домов – в местную администрацию.
Соблюдение этих правил способствует поддержанию порядка в городах и обеспечивает эффективную систему утилизации отходов.
Для жителей Орла доступна интерактивная карта специализированных площадок для складирования КГО на официальном сайте регоператора https://www.greenpark57.ru/.
Дополнительные вопросы можно задать на горячей линии 48-10-04.
Социальная реклама. ООО «УК «Зеленая роща». ИНН 5753062527.