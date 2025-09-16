Правильная утилизация крупногабаритных отходов: что нужно знать

16.9.2025 | 9:36 Новости компаний, Рекомендуем

С целью информирования граждан о правилах обращения с крупногабаритными отходами (КГО) представляем подробные рекомендации по их правильной утилизации.

К крупногабаритным отходам относятся предметы, которые невозможно разместить в стандартных контейнерах для ТКО:

  • мебель (диваны, шкафы, кресла),
  • бытовая техника (холодильники, стиральные машины),
  • отходы после текущего ремонта (двери, линолеум, обои),
  • сантехническое оборудование,
  • спортивный инвентарь.

Важно различать! КГО не включают строительные отходы (бетон, кирпич, грунт и др.), которые требуют специального вывоза лицензированными организациями.

Правила утилизации КГО:

  • Размещение только в специальных бункерах-накопителях.
  • Сбор на оборудованных площадках для КГО.

Запрещено:
❌ Оставлять КГО возле обычных мусорных контейнеров.
❌ Загромождать придомовые территории.
❌ Размещать строительные отходы на площадках для КГО.

При отсутствии специализированной площадки:

  • Жителям МКД – обращаться в управляющую компанию.
  • Собственникам частных домов – в местную администрацию.

Соблюдение этих правил способствует поддержанию порядка в городах и обеспечивает эффективную систему утилизации отходов.

Для жителей Орла доступна интерактивная карта специализированных площадок для складирования КГО на официальном сайте регоператора https://www.greenpark57.ru/.

Дополнительные вопросы можно задать на горячей линии 48-10-04.

Социальная реклама. ООО «УК «Зеленая роща». ИНН 5753062527. 


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования