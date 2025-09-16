Земского учителя вне очереди ищут для Знаменской школы

Стартовал объявленный департаментом образования конкурс.

Департамент образования Орловской области объявил о старте внеочередного конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему или переехавшему на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. Напомним, речь идет о проекте «Земский учитель», в рамках которого его участники получают единовременно по одному миллиону рублей.

Выплаты положены тем, кто трудоустраивается на рабочие места из списка вакансий, утверждаемого ежегодно департаментом образования. В данном случае во внеочередном порядке ищут учителя математики для Знаменской средней общеобразовательной школы Орловского муниципального округа. Прием заявок от соискателей стартовал 15 сентября и продлится он по 30 сентября 2025 года включительно. Региональным оператором, отвечающим за регистрацию заявлений и пакетов документов претендентов для проведения конкурсного отбора, является бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования».

Напомним, условиями предоставления единовременной компенсационной выплаты являются: возраст учителя до 55 лет включительно на дату подачи документов; наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям; трудоустройство в общеобразовательную организацию на должность учителя, включенную в перечень вакантных должностей, с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы; принятие учителем обязательства исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения трудового договора.

Основной конкурсный отбор земских учителей стартовал еще зимой 2025 года. Он проводился с 10 января по 15 апреля. В список вакантных должностей уже тогда была включена должность учителя математики в Знаменской СОШ Орловского муниципального округа. Видимо, до сих пор подходящего соискателя не нашли. К слову, в 2024 году по программе «Земский учитель» в сельские школы Орловской области были трудоустроены восемь педагогов. В 2025 году в первоначальный перечень департамент образования также включил восемь вакансий для земских учителей.

