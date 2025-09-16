В Орле ветерана ВОВ поздравили со 104-м днём рождения

К Александру Зотову пришли представители городской администрации.

С радостной датой орловца поздравил начальник территориального управления по Заводскому району Юрий Головей.

«Вы — яркий пример мужества и стойкости, истинный представитель славного поколения победителей. Мы глубоко благодарны вам за чистое небо, за свободу и независимость, добытые такой высокой ценой», — отметил чиновник.

Александр Семёнович Зотов родился в 1921 году в Липецкой области. Был призван в Красную армию в декабре 1941 года. Служил в 157-й стрелковой дивизии.

В боях за Севастополь мужчина получил тяжёлое ранение. Его признали инвалидом второй группы. В мирное время работал трактористом.

За проявленное мужество был отмечен орденом Отечественной войны второй степени. В 2025-м, как и другие ветераны Великой Отечественной войны, стал Почётным гражданином города Орла.

