В Орле состоится выставка ретроавтомобилей

16.9.2025 | 16:10 Новости, Общество

Также на ней можно будет увидеть предметы советской эпохи.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Мероприятие пройдёт у Дворца культуры железнодорожников, на территории центра «Патриот-57».

Выставка состоится 20 сентября с 15 до 18 часов. Посетить её могут все желающие.

Также орловцы смогут проверить свои знания в викторине на темы, связанные с эпохой СССР, сразиться в домино, шашки или шахматы, сделать снимки в фотозоне и побывать на кинопоказе.

Кроме того, в рамках акции пройдёт выставка советского оружия.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


