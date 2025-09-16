В Орле состоится выставка ретроавтомобилей

Также на ней можно будет увидеть предметы советской эпохи.
Мероприятие пройдёт у Дворца культуры железнодорожников, на территории центра «Патриот-57».
Выставка состоится 20 сентября с 15 до 18 часов. Посетить её могут все желающие.
Также орловцы смогут проверить свои знания в викторине на темы, связанные с эпохой СССР, сразиться в домино, шашки или шахматы, сделать снимки в фотозоне и побывать на кинопоказе.
Кроме того, в рамках акции пройдёт выставка советского оружия.
Возрастное ограничение: 12+
ИА «Орелград»