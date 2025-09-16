Три человека погибли в столкновении легковушки с автобусом

16.9.2025 | 9:50 Новости, Происшествия

Авария произошла в Орловском округе на трассе М-2 «Крым».

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Ночью 16 сентября молодой водитель (2001 г.р.) на автомобиле ВАЗ-2115 и двигался в сторону Белгорода. Примерно в 01:50 на 393 километре трассы он выехал на встречную полосу в запрещенном месте. Там произошло столкновение с пассажирским автобусом YUTONG ZK 6122H9, двигавшимся по маршруту «Белгород-Москва».

Водитель легкового автомобиля погиб на месте, два пассажира ВАЗ-2115 (2004 г.р.) также скончались до приезда медиков, сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования