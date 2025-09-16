Жизнь орловских зубров превратится в реалити-шоу

Наблюдать за их пребыванием в «Орловском полесье» через видеокамеры смогут все желающие.

Это станет возможным благодаря проекту «Познаём тайны дикой природы вместе с РГО». Он приурочен к 180-летию Русского географического общества. Сейчас в нашем регионе стартовал главный этап проекта.

«Орловское полесье» станет первой точкой для размещения специального оборудования, предназначенного для общедоступного круглосуточного наблюдения за животными. Конечно, главным объектом интереса станут зубры.

Сейчас специалисты и волонтёры выбирают лучшие места для такого наблюдения. Локации располагаются на традиционных тропах животных, а также у их подкормочных площадок.

В парке монтируются устойчивые системы видеонаблюдения, которые будут работать в любую погоду. Первые тестовые трансляции запланированы на ближайшее время. Об этом сообщили в соцсетях национального парка.

ИА «Орелград»