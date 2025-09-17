15 тысяч рублей выделят на борьбу с коррупцией во Мценском районе

Деньги равными траншами будут выделять в течение трех лет.

Администрация Мценского района обновила параметры муниципальной программы о противодействии коррупции, которая взяла старт в 2025 году. Из нее следует, что общий объем финансирования запланированных мероприятий из средств районного бюджета составит 20 тысяч рублей. Из них 15 тысяч рублей выделят в ближайшую трехлетку, то есть по пять тысяч рублей ежегодно. Из преамбулы документа известно, что принят он во исполнение указа президента Владимира Путина «О Национальном плане противодействия коррупции на 2025-2030 годы».

«Программа содержит стратегию профилактической деятельности приоритетным направлениям и конкретные меры, обеспечивающие достижение целей и решение задач, – говорится в паспорте. – Основной целью реализации программы является обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупционных проявлений путем совершенствования по системы противодействия коррупции, а также минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления Мценского района».

Система программных мероприятий не предусматривает их разделения на этапы. По мнению авторов документа, реализация программы позволит повысить престиж и эффективность муниципальной службы, привлечь к ответственности недобросовестных муниципальных служащих, обеспечить нормативное правовое регулирование деятельности органов местного самоуправления и улучшить профилактику правонарушений в сфере противодействия коррупции.

Также предполагается усилить контроль за добросовестным исполнением муниципальными служащими своих должностных обязанностей и повысить уровень доверия населения к органам местного самоуправления. Координатором запланированных мероприятий является муниципальная межведомственная комиссия по профилактике коррупционных правонарушений во Мценском районе.

