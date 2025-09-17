Орловец решил из мести сжечь трактор

Происшествие произошло на территории Троснянского района.

Вступило в силу решение по уголовному делу в отношении жителя Троснянского района, ранее не судимого. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога). Как установили следствие и суд, обвиняемый около 9 часов утра пришел пешком к территории базы, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, а именно главе крестьянско-фермерского хозяйства.

На территории базы КФХ обвиняемый провел около двух часов. Затем, согласно данным следствия, у него «на почве личных неприязненных отношений к главе фермерского хозяйства внезапно возник и сформировался преступный умысел, направленный на уничтожение чужого имущества – сельскохозяйственного трактора».

Гражданин поднял с земли тряпку, смочил ее в дизельном топливе, которое нашел в пластмассовой канистре на территории базы, поднялся к кабине трактора и открыл ее незапертую дверь. Затем поджег пропитанную «соляркой» тряпку и бросил ее в кабину трактора. Уничтожить технику до конца ему не удалось, так как поджигателем он оказался неумелым, а на его подозрительные действия обратили внимание другие работники фермерского хозяйства.

В материалах уголовного дела указано, что преступные действия не были доведены до конца по независящим от преступника обстоятельствам, поскольку «в связи с отсутствием доступа кислорода в закрытую кабину возгорания трактора не произошло». Однако частично оказались уничтожены огнем водительское и пассажирское сиденья, общая стоимость причиненного фермеру ущерба оценена в 79 800 рублей. Следствие также подсчитало, что если бы трактор был сожжен, то материальный ущерб составил бы около 6 миллионов рублей.

Уже на стадии предварительного судебного заседания обвиняемый и его адвокат заявили ходатайство о прекращении уголовного дела. Потерпевший в судебном заседании не возражал против прекращения уголовного дела, пояснив, что ущерб обвиняемым возмещен в полном объеме. Выслушав мнение прокурора, не возражавшего против прекращения уголовного дела, суд освободил поджигателя от уголовной ответственности с применением к нему меры уголовного правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»