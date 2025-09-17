В Орле впервые покажут подлинное неопубликованное письмо Льва Толстого

Также орловцы и гости города смогут увидеть необычный портрет великого писателя.

Орловский объединенный государственный литературный музей И.С Тургенева анонсировал проведение выставки из собственной фондовой коллекции «Был рад быть Вашим современником». Выставка будет посвящена творческим и дружеским отношениям великого русского писателя Льва Толстого с писателями-орловцами, в том числе с Иваном Тургеневым, Николаем Лесковым, Афанасием Фетом, Леонидом Андреевым, Иваном Буниным. Открытие выставки пройдет 19 сентября в 16:00 в выставочном зале музея.

«Лев Толстой был знаком и вел переписку со многими писателями современниками, но именно с нашими земляками его связывали не только творческие, но и длительные дружеские отношения», – говорят организаторы. На выставке будут представлены любопытные и редкие экспонаты, к примеру, портрет Льва Толстого, написанный Леонидом Андреевым. Кроме того, посетители выставки смогут увидеть карандашный рисунок сына Льва Толстого, нарисовавшего портрет отца.

Также будут экспонироваться портрет Стаховича работы Сухотиной-Толстой, портреты Фета, Тургенева, Бунина, Новикова, Андреева и Лескова, написанные разными художниками XIX-XXI веков. Посетителям предложат и виды памятных мест Москвы, Санкт-Петербурга, Ясной Поляны и Спасского-Лутовинова, где писатели-орловцы встречались с Толстым, документы и рукописные материалы, фотографии, мемориальные вещи писателей. Обещают гостям выставки и настоящий эксклюзив.

«Впервые экспонируется подлинное неопубликованное письмо Л.Н. Толстого французскому журналисту С. Зимако из коллекции мецената А.А. Конькова, рукописи И.А. Новикова и И.Ф. Каллиникова, – сообщили в литературном музее. – Экспозиция дополнена редкими прижизненными и современными изданиями произведений «Война и мир», «Крейцерова соната», «Хозяин и работник» Толстого, произведения из мемориальных библиотек Лескова и Тургенева».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»