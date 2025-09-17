163 тысячи обращений в сфере миграции обработали в Орле

Озвучена статистика работы Управления по вопросам миграции.

В Орловской области за восемь месяцев 2025 года в рамках предоставления государственных услуг региональное Управление по вопросам миграции обработало 163 681 обращение в подведомственной ему сфере. В том числе через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) за отчетный период времени было обработано 27 690 обращений, через многофункциональные центры предоставления госуслуг – 52 969 обращений. Такие данные озвучило Управление МВД России по Орловской области.

В ведомстве также сообщили, что в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2025 года № 271 – ФЗ в сфере миграционного контроля и учета произошли изменения. В частности, введены новые государственные пошлины: за постановку на миграционный учет по месту пребывания иностранного гражданина – 500 рублей; за продление срока временного пребывания – 1000 рублей; за выдачу либо переоформление патента иностранного гражданина – 4200 рублей.

«Также увеличивается размер государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства с 420 рублей до 1000 рублей, – уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. – Государственная пошлина взимается за каждого иностранного гражданина, подлежащего регистрации по месту жительства или постановке на учет по месту пребывания».

Только гостиницы, медицинские организации и организации социального обслуживания, а также режимные учреждения, исполняющие уголовное или административное наказание, освобождаются от уплаты государственной пошлины за постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания. Управление по вопросам миграции также рекомендует при оплате госпошлины за постановку иностранца на миграционный учет по месту пребывания в поле «Назначение платежа» дополнительно указывать его персональные данные, в том числе полностью указывать фамилию, имя и отчество иностранца.

ИА «Орелград»