На Орловщине за 156 миллионов рублей переселят 82 человека

Утверждена новая программа расселения граждан из аварийного жилья.

Правительство региона утвердило программу «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда». Ее действие рассчитано на 2025-2026 годы. Ответственным исполнителем назначен региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. Задачей департамента является оказание содействия органам местного самоуправления в сокращении аварийного жилищного фонда и в обеспечении граждан безопасными условиями проживания.

В том числе департамент должен участвовать в разработке инвестиционных механизмов переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. В новой программе примут участие Орел, Ливны и Кромской район. Источниками финансирования программы являются средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий», а также средства долевого финансирования за счет областного и муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования в 2025-2026 годах составит 156,607 миллиона рублей, в том числе за счет средств Фонда – 60,681 миллиона рублей, за счет средств областного бюджета – 51,143 миллиона рублей, за счет средств бюджетов муниципальных образований – 44,782 миллиона рублей. Всего за период реализации программы планируется переселение 82 человек с расселением 1275,08 квадратных метров жилых помещений в аварийных домах.

Как следует из паспорта программы, на территории Орловской области в рамках совместной работы с Фондом в 2008-2024 годах был полностью ликвидирован жилищный фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года. За указанный период в целом расселено 372 аварийных дома, а общая площадь расселенных жилых помещений составила более 105 тысячи квадратных метров. Однако проблема физического износа жилищного фонда в Орловской области не исчезла.

«Аварийные дома ухудшают внешний облик и создают угрозу безопасности проживания граждан в них, следствием чего является повышение социальной напряженности в обществе. Аварийный жилищный фонд – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Этот жилищный фонд негативно влияет на здоровье граждан и на демографические проблемы», – следует из документа.

На территории Орловской области в настоящий момент насчитывается более 150 многоквартирных домов общей площадью жилых помещений более 65 тысяч квадратных метров, которые признаны в установленном порядке аварийными после 1 января 2017 года. Именно такие дома в рамках новой программы подлежат расселению и последующему сносу или реконструкции.

