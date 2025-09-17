Фестиваль «Наследники России православной» стартовал в Орле

Мероприятие направленно на воспитание в духе православия подрастающего поколения.

В Орле стартовал IV Межрегиональный мультижанровый фестиваль-конкурс художественного творчества «Наследники России православной». Его участниками могут стать молодые люди из ЦФО – воспитанники кадетских казачьих классов, клубных казачьих объединений и школьных факультативов, православных гимназий и воскресных школ, члены казачьих военно-патриотических клубов, молодежных общественных организаций, фольклорных ансамблей, театральных студий, государственных и муниципальных организаций, работающих с казачьей и православной молодежью, а также воспитанники учреждений дошкольного и дополнительного образования.

«Это яркое событие и важное мероприятие направлено на воспитание в духе православия подрастающего поколения и казачьей молодежи, создание позитивного образа российского казачества, формирование уважения и чувства гордости к истории России», – сообщили в Орловском областном центре народного творчества, который выступает организатором совместно с департаментом культуры Орловской области и Орловским отдельским казачьим обществом Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско».

Организация и проведение фестиваля-конкурса строится на принципах общедоступности, гармоничного развития личности и свободы творческого самовыражения участников. Целями являются формирование у молодого поколения уважения и чувства гордости к истории России, возрождение чувства гражданской ответственности, воспитание у молодежи высоких моральных и нравственных качеств в духе православия, формирование эстетического вкуса. В числе основных задач организаторы видят создание позитивного образа российского казачества среди подрастающего поколения и молодежи.

Возраст участников – от 4 до 18 лет. Фестиваль-конкурс проводится по следующим направлениям: художественное чтение – проза и поэзия – на темы: «Небесная дорога» и «Вечная слава героям»; вокал – казачьи песни – на темы: «Казачье наследие» и «Свети, моя душа»; хореография – творческие номера с элементами танцевальной культуры казаков и фланкировки; детский театр – инсценировка отрывка художественного произведения на тему казачества, казачьего обряда и др., постановки к празднованию Дня Победы и Дня защитника Отечества.

Кроме того, оцениваться будет видеотворчество (тема номинации – «Я горжусь») и изобразительное искусство (индивидуальные творческие работы на тему «Мы – под защитой!»). Один конкурсант может принять участие в нескольких номинациях, но вправе подать не более одной работы в каждой. Фестиваль пройдет в два этапа. На первом принимаются заявки, по 19 октября 2025 года. Второй этап – заседание жюри и подведение итогов. Гала-концерт фестиваля-конкурса и награждение участников состоятся 8 ноября 2025 года, о месте его проведения оргкомитет сообщит дополнительно.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»