Орловца осудили за сорванный с полицейского погон

Мужчина неадекватно отреагировал на прибытие наряда полиции.

Вступило в силу решение по уголовному делу в отношении жителя Должанского района Орловской области, совершившего преступление против власти. Как следует из текста приговора, он был признан виновным по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Инцидент произошел в конце января 2025 года. Тем вечером в дежурную часть ОМВД России по Должанскому району поступил тревожный звонок.

Местная жительница сообщила полиции по телефону, что сосед на улице агрессивно ведет себя по отношению к ней, ее мужу и детям. На место происшествия тут же отправилась опергруппа. И действительно, во дворе указанного заявительницей дома находился нетрезвый мужчина. Сотрудник полиции представился ему и предъявил в развернутом виде служебное удостоверение. Увидев его, нетрезвый гражданин стал вести себя агрессивно. Он сорвал с бушлата полицейского погон, затем попытался его ударить кулаком по лицу, сумел повалить сотрудника полиции на землю, после чего был задержан.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации. В рамках предварительного следствия он рассказал, что в тот день еще до полудня начал употреблять спиртные напитки. С его слов, к вечеру он успел выпить четыре банки пива объемом 0,5 литра каждая и примерно 1 литр водки. Этого ему оказалось мало, и уже вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он отправился в магазин за спиртным.

На обратном пути во дворе встретил семью, с которой у него произошел словесный конфликт. Причины ссоры подсудимый вспомнить не смог. Однако припомнил, что с мужем женщины, вызвавшей полицию, у него дошло до потасовки. Что касается нападения на полицейского, то подсудимый уверял, что только оборонялся. Мол, погон сорвал случайно, схватившись за него, чтобы не упасть, когда полицейский надевал на него наручники. Выслушав также показания потерпевшего и свидетелей, суд признал хулигана виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»