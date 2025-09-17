В Орле в районе 2-й Курской снова отключат горячую воду

Здесь начался финальный этап ремонта теплосети.

Фактически данные работы уже завершены. Однако сотрудникам «РИР Энерго» ещё предстоит закрыть канал, восстановить дорожное покрытие и перевести участок тепловой сети в обычный режим работы.

В связи с этим вводятся новые ограничения на подачу горячей воды по следующим адресам:

1-я Курская, 54, 72,

2-я Курская, 32, 34, 47, 52, 54, 56, 61, 63,

3-я Курская, 35, 52, 53,

4-я Курская, 31,

5 Августа, 19, 25, 48, 50,

Русанова, 52,

переулок Речной, 38-А, 48 и 50.

Они будут действовать с сегодняшнего дня до 21 сентября (до 20 часов). Ранее по этим адресам уже отключали горячую воду — по тем же причинам.

ИА «Орелград»