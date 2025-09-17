В Орле в районе 2-й Курской снова отключат горячую воду

Здесь начался финальный этап ремонта теплосети.
Фактически данные работы уже завершены. Однако сотрудникам «РИР Энерго» ещё предстоит закрыть канал, восстановить дорожное покрытие и перевести участок тепловой сети в обычный режим работы.
В связи с этим вводятся новые ограничения на подачу горячей воды по следующим адресам:
- 1-я Курская, 54, 72,
- 2-я Курская, 32, 34, 47, 52, 54, 56, 61, 63,
- 3-я Курская, 35, 52, 53,
- 4-я Курская, 31,
- 5 Августа, 19, 25, 48, 50,
- Русанова, 52,
- переулок Речной, 38-А, 48 и 50.
Они будут действовать с сегодняшнего дня до 21 сентября (до 20 часов). Ранее по этим адресам уже отключали горячую воду — по тем же причинам.
ИА «Орелград»