В Орле в районе 2-й Курской снова отключат горячую воду

17.9.2025 | 11:03 ЖКХ, Новости

Здесь начался финальный этап ремонта теплосети.

Фото: vk.com/orel_rir

Фактически данные работы уже завершены. Однако сотрудникам «РИР Энерго» ещё предстоит закрыть канал, восстановить дорожное покрытие и перевести участок тепловой сети в обычный режим работы.

В связи с этим вводятся новые ограничения на подачу горячей воды по следующим адресам:

  • 1-я Курская, 54, 72,
  • 2-я Курская, 32, 34, 47, 52, 54, 56, 61, 63,
  • 3-я Курская, 35, 52, 53,
  • 4-я Курская, 31,
  • 5 Августа, 19, 25, 48, 50,
  • Русанова, 52,
  • переулок Речной, 38-А, 48 и 50.

Они будут действовать с сегодняшнего дня до 21 сентября (до 20 часов). Ранее по этим адресам уже отключали горячую воду — по тем же причинам.

ИА «Орелград»


