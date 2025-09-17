Орловцев пригласили на литературный диктант

Желающие могут проверить уровень своих знаний русской литературы.

Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина в очередной раз присоединится к международной просветительской акции «Литературный диктант – 2025». На ее базе будет размещена главная региональная площадка для прохождения этого испытания, которое намечено на 26 сентября 2025 года. Старт акция возьмет в 11:00. Таким образом, «Бунинка» вновь станет центром притяжения для любителей литературы и ценителей русского языка.

Масштабная просветительская акция «Литературный диктант – 2025» объединит участников со всей России и зарубежья. Она проводится ежегодно, основной целью акции является популяризация литературного наследия и проверка знаний участников в области русской литературы. Акция традиционно проводится в сентябре и объединяет площадки по всей стране и за ее пределами. Любой может к ней присоединиться и доказать, что является знатоком русской литературы. Но для этого надо успешно пройти тестирование.

«В этом году участникам предстоит ответить на 20 вопросов, охватывающих как классические произведения, так и современные литературные тенденции, – отметили в «Бунинке». – Это отличная возможность для всех — от школьников и студентов до взрослых и профессионалов — проверить свои знания и окунуться в мир русской литературы. Не упустите шанс стать частью этого значимого события! Приглашаем всех желающих».

Напомним, что жители Орловской области также смогут принять участие в акции «Агродиктант», приуроченной ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Она пройдет в период с 8 по 12 октября очно в Москве, а также на организованных региональных площадках и онлайн на официальном сайте агродиктанта, где с 1 сентября уже открылась регистрация. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов, посвященных растениеводству и защите растений, животноводству и племенному делу, рыбному хозяйству, цифровизации, экспорту продукции АПК.

Возрастное ограничение: 12+

