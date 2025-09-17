Сбившему мотоциклиста водителю ограничили свободу

Виновник ДТП с пострадавшим какое-то время не сможет гулять по ночам.

Советский районный суд города Орла вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, обвиненного по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Было установлено, что преступление в сфере безопасности дорожного движения данный гражданин совершил в июле 2024 года. В тот день он управлял технически исправным автомобилем марки «Шевроле Ланос» и двигался по улице Октябрьской в направлении улицы Андрианова.

При повороте налево, на регулируемом перекрестке автодорог, он не оценил дорожную обстановку и не заметил, что полоса движения, на которую он собирался выехать, вовсе не свободна. По ней в тот момент двигался мотоцикл марки BMW, который был буквально снесен с дороги легковушкой. Суд решил, что зазевавшийся водитель нарушил требования пункта 8.1 ПДД, согласно которому водители при выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.

В результате дорожно-транспортного происшествия по неосторожности водителя легковушки мотоциклист получил травмы, в том числе множественные переломы костей, вывихи суставов и ушибы. Медики позднее установили, что утрата общей трудоспособности у потерпевшего составила не менее одной трети. Вред, причиненный его здоровью, был оценен экспертами как тяжкий.

По окончании предварительного следствия при ознакомлении с материалами уголовного дела и после консультации с защитником виновник ДТП заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В том числе благодаря этому он получил наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Ему запретили без разрешения надзорного органа изменять место жительства и выезжать за пределы Орла. Кроме того, ему нельзя покидать свой дом в период с 23 часов вечера до 6 часов утра.

ИА «Орелград»