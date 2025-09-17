В Орловской области растёт торговый оборот

Только в июле было продано товаров на 20 миллиардов рублей.

В Орловской области оборот розничной торговли в январе-июле 2025 года сложился в сумме 132,5 миллиарда рублей, или 101,2 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 2024 года. Только в июле текущего года в регионе было реализовано различных товаров на общую сумму 20,1 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах оказалось на 2 процента больше показателя июля предыдущего года. Такие данные привел Орелстат.

«В январе-июле текущего года оборот розничной торговли на 97,3 процента сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, – уточнили статистики. – Доля розничных рынков и ярмарок составила 2,7 процента (в январе-июле 2024 года – 97,3 и 2,7 процента соответственно)».

Иными словами, доля рынков и магазинов в структуре региональной торговли за прошедший год совершенно не изменилась. Однако показатели работы торговцев выросли. Так, из указанных выше 20,1 миллиарда рублей в июле текущего года оборот торгующих организаций составил около 19,6 миллиарда рублей, оборот рыночных торговцев – 514,7 миллиона рублей. По сравнению с июлем 2024 года на рынках и ярмарках региона было продано на 3,9 процента объема товаров больше.

«В истекшем периоде текущего года в структуре оборота розничной торговли на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия приходилось 49,7 процента, на непродовольственные товары – 50,3 процента (в январе-июле 2024 года – 47,7 и 52,3 процента соответственно), в июле 2025 года – 50 и 50 процентов (в июле 2024 года – 48,6 и 51,4 процента соответственно). По сравнению с январем-июлем 2024 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 1,8 процента, второй – на 0,6 процента», – информирует Орелстат.

Сообщается также, что в январе-июле текущего года оборот общественного питания с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей превысил 4,3 миллиарда рублей, что на 1,5 процента, в сопоставимых ценах, превысило уровень соответствующего периода 2024 года. Оборот оптовой торговли за тот же период времени в регионе составил 170,6 миллиарда рублей, что на 7,4 процента меньше, чем годом ранее. «Субъектами малого предпринимательства сформировано 28,9 процента оборота оптовой торговли», – подметили в Орелстате.

ИА «Орелград»