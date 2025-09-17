Орловское предприятие наказали за экономию

17.9.2025 | 14:25 Закон и порядок, Новости

Работодатель установил для сотрудника дополнительные обязанности, но не доплачивал ему.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушения допустили в АО «Успенское», которое зарегистрировано в Ливенском районе.

В прокуратуру обратился сам сотрудник. Ведомство организовало проверку. Информация о нарушении трудовых прав подтвердилась.

В итоге прокуратура возбудила административное дело. Однако рассматривала его уже Государственная инспекция труда. В итоге виновное должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Также прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе предприятия и потребовала привлечь виновное лицо ещё и к дисциплинарной ответственности. Всё это тоже было исполнено.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования