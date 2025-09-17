Орловское предприятие наказали за экономию

Работодатель установил для сотрудника дополнительные обязанности, но не доплачивал ему.

Нарушения допустили в АО «Успенское», которое зарегистрировано в Ливенском районе.

В прокуратуру обратился сам сотрудник. Ведомство организовало проверку. Информация о нарушении трудовых прав подтвердилась.

В итоге прокуратура возбудила административное дело. Однако рассматривала его уже Государственная инспекция труда. В итоге виновное должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Также прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе предприятия и потребовала привлечь виновное лицо ещё и к дисциплинарной ответственности. Всё это тоже было исполнено.

ИА «Орелград»