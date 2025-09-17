В детской поликлинике Ливен внедряют новые методы лечения

17.9.2025 | 14:35 Медицина, Новости

Это стало возможным благодаря новому оборудованию.

vestiorel.ru

Напомним, новое просторное здание открыли два года назад. Сюда переехало педиатрическое отделение местной ЦРБ.

Новые возможности оказались связаны как с расширением площади, так и с современным оборудованием. Например, это позволило открыть зал лечебной физкультуры. Сейчас он очень востребован у юных пациентов.

Как сообщают «Вести-Орёл», на данный момент в зале есть аппараты для вертикализации, продолжительной иммобилизации тазобедренного и коленного суставов, современный велотренажёр, а также тренажёр аппаратного типа для верхних и нижних конечностей.

Также появились отдельные кабинеты для массажа и психотерапии.

Кроме того, в этом году в отделении функциональной диагностики — появилась новая аппаратура — детский энцефалограф. Это стало большим облегчением для врачей, пациентов и их родителей. Ранее для проведения таких исследований детей приходилось направлять в Орёл.

ИА «Орелград»


