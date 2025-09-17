В детской поликлинике Ливен внедряют новые методы лечения

Это стало возможным благодаря новому оборудованию.

Напомним, новое просторное здание открыли два года назад. Сюда переехало педиатрическое отделение местной ЦРБ.

Новые возможности оказались связаны как с расширением площади, так и с современным оборудованием. Например, это позволило открыть зал лечебной физкультуры. Сейчас он очень востребован у юных пациентов.

Как сообщают «Вести-Орёл», на данный момент в зале есть аппараты для вертикализации, продолжительной иммобилизации тазобедренного и коленного суставов, современный велотренажёр, а также тренажёр аппаратного типа для верхних и нижних конечностей.

Также появились отдельные кабинеты для массажа и психотерапии.

Кроме того, в этом году в отделении функциональной диагностики — появилась новая аппаратура — детский энцефалограф. Это стало большим облегчением для врачей, пациентов и их родителей. Ранее для проведения таких исследований детей приходилось направлять в Орёл.

