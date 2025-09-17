Стало известно, как школьников будут обучать на дому и в больницах

Проводить учебные занятия разрешили дистанционно.

Вступил в силу совместный приказ департаментов образования и здравоохранения Орловской области № 519 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях».

Обзор документа провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Особые занятия разрешено проводить для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении (21 день и более), которые не могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Уроки для них могут проводиться не только в образовательной организации (по месту жительства и вне места жительства), но и на дому и в медицинских организациях.

«Если обучение ребенка осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в медицинской организации, реализация образовательных программ может проходить в очной, заочной, очно-заочной формах, а также с использованием сетевых форм реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», – отмечают аналитики в своем обзоре.

Обучать детей, которые не могут лично посещать школу, на дому вправе учителя одной или нескольких образовательных организаций. Причем уроки предусмотрены в дистанционном формате – «посредством сетевой формы реализации образовательных программ». В этом отношении дополнительные обязанности ложатся на родителей и других законных представителей школьников.

Они обязаны обеспечить допуск учителя к ученику и создать условия для проведения учебных занятий. Важным условием является необходимость присутствия взрослого члена семьи в момент проведения учебных занятий на дому. Также родителей обязали контролировать выполнение детьми домашних заданий. Они же обязаны своевременно информировать школу о необходимости отмены занятий в случае болезни ребенка и возможности их возобновления.

При организации образовательного процесса в медучреждении учитываются актуальное состояние здоровья ребенка, фактические условия, в которых он получает лечение, и форма организации лечения. Обучение в медицинской организации проводится как индивидуально, так и в малых группах, в том числе разновозрастных. При выписке из медицинской организации обучающемуся выдается справка об обучении с указанием результатов освоения образовательных программ и общего объема учебной нагрузки. К слову, в Орловской области действовал аналогичный приказ, изданный в 2018 году, но теперь он признан утратившим силу.

ИА «Орелград»