В Орловской области поймали 433 пьяных водителя

Текущие итоги «охоты» на нетрезвых за рулем озвучили в УМВД.

В текущем году на территории Орловской области сотрудники органов внутренних дел выявили 433 водителя, которые управляли различными транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Кроме того, еще 220 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, а такие водители по закону автоматически приравниваются к пьяным за рулем. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения к уголовной ответственности привлечены 87 человек. Такие дыне озвучила пресс-служба Управления МВД России по Орловской области.

Например, на днях приговором Хотынецкого районного суда местный житель был осужден по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения. Ранее данный гражданин был привлечен за пьяное вождение к административной ответственности по части 3 статьи12.8 КоАП РФ. Однако на путь исправления он не встал.

«В один из дней июня 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, имея прямой умысел на нарушение Правил дорожного движения, гражданин умышленно управлял в качестве водителя автомобилем, – сообщили в пресс-службе Хотынецкого районного суда. – Дело рассмотрено с применением особого порядка принятия судебного решения. Суд признал обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, наличие у него двоих малолетних детей. Ему назначено наказание в виде 220 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу».

Как сообщила пресс-служба УМВД, сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят мероприятие «Нетрезвый водитель». Оно направлено на профилактику дорожно-транспортного травматизма с участием автомобилистов, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Инспекторы в выходные дни выходят в целевые рейды. Сотрудники Госавтоинспекции также обратились ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.

ИА “Орелград”