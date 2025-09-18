375 фактов незаконного оборота наркотиков пресекли на Орловщине

Правоохранители отчитались о противодействии наркопреступности.

В Орловской области за восемь месяцев 2025 года сотрудники органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами пресекли 375 фактов незаконного оборота наркотических средств. В их числе 339 тяжких и особо тяжких преступления. Б этом сообщило региональное Управление МВД России. По данным ведомства, 124 из пресеченных преступлений были совершены в крупном и особо крупном размере, 309 преступлений были непосредственно связаны со сбытом наркотиков.

«По выявленным преступлениям линии НОН из незаконного оборота изъято 19,457 килограмма наркотических средств, – следует из информации УМВД. – К уголовной ответственности привлечено 84 лица. Пресечено 268 административных правонарушений линии НОН, по которым к ответственности привлечено 208 физических лиц и четыре юридических лица, на данных лиц судом наложены штрафы на общую сумму 1,184 миллиона рублей».

В УМВД также отмечают, что по итогам отчетного периода времени эффективность проведения мероприятий, направленных на противодействие наркопреступности, в целом повысилась по сравнению с предыдущим годом. В рамках проведения антинаркотической профилактической работы сотрудники Управления по контролю за наркооборотом УМВД в отчетном периоде провели 129 профилактических мероприятий с охватом аудитории свыше 8,7 тысячи человек, из которых около 4,8 тысячи – несовершеннолетние.

Тем временем в администрации региона состоялось заседание антинаркотической комиссии Орловской области, которое провел губернатор Андрей Клычков. Там прозвучала информация о том, что на реализацию комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в регионе в 2024 и в 2025 годах было выделено по 1,5 миллиона рублей. Средства были направлены на комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства, приобретение экспресс-тестов с целью выявления немедицинского потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних и молодежи.

«В тестировании в 2024 году приняли участие почти 36 тысяч человек из 338 образовательных организаций, – сообщила пресс-служба губернатора. – Впервые был использован электронный вариант тестирования, что позволило ознакомиться с результатами тестирования сразу по его завершении и без промедления начать профилактическую работу. Профилактическим мероприятиям уделяется большое внимание. В частности, проводятся уроки-тренинги, семинары, лекции для школьников, студентов, родителей, педагогов с распространением тематических информационных материалов».

ИА “Орелград”