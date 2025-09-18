В Орле заключили под стражу координатора мошенников

Решение принято по ходатайству следствия.

Как сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда города Орла, по ходатайству следствия избрана мера пресечения в отношении 22-летнего орловца, который, по версии следствия, являлся координатором в мошеннической схеме. Как правило, правоохранители ловят курьеров, которые забирают деньги у жертв мошенников и в иерархии мошеннических схем занимают низшее место. Однако в данном случае речь идет о чуть более крупной «птице» и об афере ценой в полтора миллиона рублей.

Согласно постановлению суда задержанный проведет под стражей два месяца. Уголовное дело на него заведено по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которое относится к категории тяжких. Фигуранту грозит наказание до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, 22-летний орловец вышел на связь с аферистами через своего знакомого, проживающего на Украине. Ему предложили вступить в преступную группу и поучаствовать в афере с обманом пожилых людей. По указанию нового знакомого, орловец должен был получать деньги от обманутых от граждан, зачислять их на открытый им же крипто-кошелек, после чего переводить их, куда укажет куратор.

«Согласно представленным материалам, 70-летней женщине позвонили мошенники, представились сотрудниками «Ростелекома», сообщили, что ей положена льгота, попросили продиктовать СНИЛС, что та и сделала, – сообщила пресс-служба Железнодорожного районного суда. – На следующий день ей позвонили якобы сотрудники военной прокуратуры и сообщили, что днем ранее ей звонили мошенники и что они открыли на ее имя счет в банке, с которого будут переводить деньги на Украину».

Втершись в доверие, «военные прокуроры» соединили пенсионерку с таким же липовым адвокатом, который якобы должен был пенсионерке помочь консультациями. Первым делом «юрист» убедил пенсионерку в том, что ей необходимо «задекларировать денежные средства». А нужно было для этого… снять со счетов все денежные средства и передать их курьеру, поскольку «задекларировать» деньги можно только в городе Москве. Тут и вступил в дело 22-летний орловец.

В качестве координатора он «нанял» двух своих знакомых курьерами и направил их к пенсионерке, чтобы забрать у нее деньги, около полутора миллиона рублей, что те и сделали. Затем координатор вместе с курьерами отправился в Москву и уже в столице положил украденные деньги на крипто-кошелек, сделав это через банкомат в «Москва Сити». После этого деньги он перечислил своим вышестоящим подельникам, тоже дистанционным способом.

