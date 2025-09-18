Библиотекарей наградят за предвыборную «пропаганду»

Стартовал конкурс на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы.

Избирательная комиссия Орловской области объявила о старте приема заявок для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса ЦИК России. Он проводится среди работников региональных и муниципальных библиотек на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления в Российской Федерации. Региональный этап продлится по 25 сентября 2025 года. Лучшие работы затем будут направлены на федеральный этап конкурса в РЦОИТ при ЦИК России.

«К участию в конкурсе приглашаются: работники региональных и муниципальных библиотек, достигшие возраста 18 лет, а также коллективы авторов (не более трех авторов, все авторы одной работы должны являться сотрудниками одной библиотеки), – сообщили в облизбиркоме. – На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные заявки».

Автор или коллектив авторов вправе на любом этапе конкурса отказаться от участия в нем, уведомив об этом Избирательную комиссию Орловской области. Не допускаются к участию работы, авторы которых являются членами избирательных комиссий либо работниками их аппаратов. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшее информационно-разъяснительное мероприятие»; «Лучший информационно-разъяснительный материал»; «Лучший информационно-разъяснительный интернет-проект»; «Лучший информационно-разъяснительный проект для людей с нарушениями зрения».

Например, в номинации «Лучшее информационно-разъяснительное мероприятие» будут рассматриваться сценарии очных информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам организации и проведения выборов в 2025 году, то есть речь идет о просветительских лекциях, семинарах, круглых столах, конференциях, деловых играх и т.д. В номинации «Лучший информационно-разъяснительный материал» жюри оценит памятки, буклеты, плакаты, макеты выставочных стендов, интерактивные и видеоматериалы.

В номинации «Лучший информационно-разъяснительный интернет-проект» оценку получат мероприятия, проведенные в преддверии выборов в дистанционном формате – электронные игры, викторины, квесты, интерактивные методические пособия, тесты, тематические информационно-разъяснительные ресурсы на сайтах библиотек и др. А в номинации «Лучший информационно-разъяснительный проект для людей с нарушениями зрения» могут принимать участие только работники библиотек для слепых и слабовидящих.

ИА “Орелград”