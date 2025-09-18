Реальная зарплата орловцев выросла всего на 4,9 процента

В то же время номинальные заработки увеличились более чем на 15 процентов.

Областные власти в ежемесячном докладе о социально-экономическом состоянии Орловской области оценили уровень жизни населения. Из доклада следует, что в первом полугодии 2025 года темп роста номинальных среднедушевых денежных доходов орловцев составил 115,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Однако реальное содержание среднедушевых денежных доходов составило всего 104,3 процента, тогда как в 2024 году по итогам первого полугодия оно составляло 115,5 процента.

«Среднемесячная заработная плата работников за январь-июнь 2025 года выросла на 15,8 процента относительно аналогичного периода 2024 года, реальная заработная плата составила 104,9 процента (за январь-июнь 2024 года – 108,4 процента)», – говорится в докладе. Поясним, что реальный уровень зарплат оценивается статистиками с учетом индекса роста потребительских цен, то есть с учетом инфляции, которая «съедает» значительную часть номинального роста зарплат.

Самый высокий уровень оплаты труда по итогам января-июня 2025 года сложился в организациях финансовой и страховой сферы – 93,5 тысячи рублей, что в 1,5 раза превышает среднеобластной уровень. На предприятиях по транспортировке и хранению по итогам первой половины текущего года среднемесячный заработок составил 70,6 тысячи рублей, 115,5 процента к среднеобластному уровню, на обрабатывающих предприятиях и в сельском хозяйстве – 69,5 тысячи рублей (113,7 процента), на предприятиях по информации и связи – 65,6 тысячи рублей (107,4 процента).

Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился у работников, занятых в почтовой связи и курьерской деятельности, – 32,5 тысячи рублей (53,2 процента от среднеобластного уровня), у работников гостиниц и предприятий общественного питания – 38,9 тысячи рублей (63,7 процента), занятых административной деятельностью, – 43,7 тысячи рублей (71,5 процента).

