В Ливнах из-за поврежденного газопровода полыхала дорога 

ЧП случилось в орловском райцентре накануне.

17 сентября электросетевая компания проводила земляные работы на улице Мира. Установкой наклонно-направленного бурения был поврежден газопровод низкого давления. Ресурс вырвался и заполыхал. Место происшествия было оперативно ограждено, движение транспорта ограничено.

На место прибыли специалисты газовой службы. Восстановительные работы не потребовали прекращения подачи газа абонентам, сообщает “Принт-ТВ”. Труба подлежит ремонту, без полной замены.

Земляные работы будут продолжены. После их завершения покрытие дороги на время восстановят щебнем. Далее реализация проекта “Рабочий меридиан” предполагает укладку асфальта.

ИА “Орелград”