В Ливнах из-за поврежденного газопровода полыхала дорога 

18.9.2025 | 15:54 Новости, Происшествия

ЧП случилось в орловском райцентре накануне. 

Прин-ТВ

17 сентября электросетевая компания проводила земляные работы на улице Мира. Установкой наклонно-направленного бурения был поврежден газопровод низкого давления. Ресурс вырвался и заполыхал. Место происшествия было оперативно ограждено, движение транспорта ограничено.  

На место прибыли специалисты газовой службы. Восстановительные работы не потребовали прекращения подачи газа абонентам, сообщает “Принт-ТВ”. Труба подлежит ремонту, без полной замены.

Земляные работы будут продолжены. После их завершения покрытие дороги на время восстановят щебнем. Далее реализация проекта “Рабочий меридиан” предполагает укладку асфальта.  

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования