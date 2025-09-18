Долги школы Калинникова изучили ревизоры

Детская музыкальная школа накопила немалую задолженность перед кредиторами.

Администрация города Орла обнародовала информацию о плановой выездной проверке финансово-хозяйственной деятельности учреждения «Орловская детская музыкальная школа № 1 им. В.С. Калинникова». В числе прочего проверялось соблюдение школой законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг. Мероприятие было плановым и выездным, провели его сотрудники контрольно-ревизионного отдела на основании распоряжения администрации города Орла.

Ревизоры изучили финансово-хозяйственную деятельность музыкальной школы № 1 за период с 1 января 2023 года по 31 марта 2025 года. По результатам контрольного мероприятия было установлено, что учреждение накопило достаточно крупные долги. Из отчета следует, что его кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками, подрядчиками и исполнителями услуг составила: по состоянию на 1 января 2024 года – 19,533 миллиона рублей, в том числе просроченная – 17,919 миллиона рублей; по состоянию на 1 января 2025 ода – 16,91 миллиона рублей (просроченная – 440,56 тысячи рублей); по состоянию на 1 апреля 2025 года – 18,091 миллиона рублей (просроченная – 824,7 тысячи рублей).

В ходе проверки также было установлено, что утверждение штатных расписаний учреждения производилось без согласования в установленном порядке администрацией города Орла. А в рамках проверки учета основных средств и товарно-материальных ценностей были вскрыты нарушения порядка отражения объектов основных средств на счетах бухгалтерского учета и начисления амортизации.

«Проверкой эффективности использования муниципального имущества и обеспечение его сохранности установлено, что в составе объектов основных средств числится имущество, полученное на праве оперативного управления, которое фактически не используется учреждением в соответствии с целями своей деятельности, – говорится в отчете ревизоров. – С целью принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений учреждению направлено представление».

ИА «Орелград»