Долги школы Калинникова изучили ревизоры

18.9.2025 | 8:27 Закон и порядок, Культура, Новости, Образование

Детская музыкальная школа накопила немалую задолженность перед кредиторами.

ИА “Орелград”

Администрация города Орла обнародовала информацию о плановой выездной проверке финансово-хозяйственной деятельности учреждения «Орловская детская музыкальная школа № 1 им. В.С. Калинникова». В числе прочего проверялось соблюдение школой законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг. Мероприятие было плановым и выездным, провели его сотрудники контрольно-ревизионного отдела на основании распоряжения администрации города Орла.

Ревизоры изучили финансово-хозяйственную деятельность музыкальной школы № 1 за период с 1 января 2023 года по 31 марта 2025 года. По результатам контрольного мероприятия было установлено, что учреждение накопило достаточно крупные долги. Из отчета следует, что его кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками, подрядчиками и исполнителями услуг составила: по состоянию на 1 января 2024 года – 19,533 миллиона рублей, в том числе просроченная – 17,919 миллиона рублей; по состоянию на 1 января 2025 ода – 16,91 миллиона рублей (просроченная – 440,56 тысячи рублей); по состоянию на 1 апреля 2025 года – 18,091 миллиона рублей (просроченная – 824,7 тысячи рублей).

В ходе проверки также было установлено, что утверждение штатных расписаний учреждения производилось без согласования в установленном порядке администрацией города Орла. А в рамках проверки учета основных средств и товарно-материальных ценностей были вскрыты нарушения порядка отражения объектов основных средств на счетах бухгалтерского учета и начисления амортизации.

«Проверкой эффективности использования муниципального имущества и обеспечение его сохранности установлено, что в составе объектов основных средств числится имущество, полученное на праве оперативного управления, которое фактически не используется учреждением в соответствии с целями своей деятельности, – говорится в отчете ревизоров. – С целью принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений учреждению направлено представление».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования