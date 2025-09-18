В Орле рекорд по “надомникам” поставил “красный округ” 

Почти 17% голосовали вне помещений для голосования.

На сайте избиркома опубликованы данные о предварительных итогах выборов депутатов Орловского городского Совета седьмого созыва. Интересную тенденцию можно отметить в голосовании по одномандатным избирательным округам. Число горожан, которые сами не смогли прийти на участок, но изъявили желание формировать представительный орган значительно отличается.

Так, на 7 округе 2064 человека пришли на участки, базирующиеся в школах, доме творчества и Красном уголке локомотивного депо. 413 – голосовали за их пределами (17%). Победу одержал 29-летний Степанов Павел Геннадьевич (КПРФ), работающий в администрации губернатора и правительства Орловской области (помощник депутата Госдумы на постоянной основе).

Следующим в тройке лидеров по “надомникам” стал 9 округ – 2333 бюллетеня выдано в помещениях для голосования, 336 – вне их (12,6%). Горожане голосовали в школах и КЦСОН Железнодорожного района. Победителем стал 45-летний индивидуальный предприниматель Камзолов Алексей Викторович (“Единая Россия”).

Замыкает тройку лидеров 12 округ. 2874 человек получили бюллетени на участках, располагающихся в школах, здании ОГЦК и административном корпусе ИП Ракова. 330 “надомников” – около 10%. Победила на округе сорокалетний учитель математики Павлюк Оксана Ивановна (“Единая Россия”).

Меньше всего голосовавших вне помещений для голосования было на 27 округе – 98 бюллетеней. 2493 человека пришли на участки.

В целом “надомников” было около 5,9 тысячи (8%). Пришли на участки лично 67,9 тысячи горожан.

Округ Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования Победитель 7 413 Степанов Павел Геннадьевич (КПРФ) 9 336 Камзолов Алексей Викторович (ЕР) 12 330 Павлюк Оксана Ивановна (ЕР) 10 322 Антошкина Лариса Васильевна (ЕР) 8 306 Букалов Владимир Владимирович (ЕР) 4 305 Новиков Василий Федорович (ЕР) 11 265 Малыгина Татьяна Николаевна (ЕР) 6 259 Козлов Юрий Николаевич (ЕР) 14 245 Борняков Виктор Евгеньевич (КПРФ) 25 239 Коновалов Игорь Викторович (СР) 28 235 Цуканов Игорь Михайлович (ЕР) 22 233 Гефель Владислав Владимирович (ЕР) 2 200 Бутусов Владимир Петрович (ЕР) 15 200 Головин Александр Алексеевич (ЕР) 3 197 Себякин Сергей Николаевич (ЕР) 19 179 Елесин Сергей Владимирович (СР) 21 177 Берлинов Роман Валерьевич (ЕР) 18 170 Чикин Алексей Николаевич (ЕР) 13 164 Кривов Вадим Алексеевич (СР) 26 154 Панухник Виктор Николаевич (СР) 5 152 Бреев Александр Викторович (ЕР) 23 147 Колосов Павел Вячеславович (СР) 24 143 Негин Владимир Владимирович (ЕР) 1 134 Харыбин Денис Евгеньевич (СР) 17 115 Нерушев Тимур Алексеевич (ЕР) 16 108 Строев Владимир Владимирович (ЕР) 20 100 Шатохин Евгений Алексеевич (ЕР) 27 98 Родин Александр Кузьмич (ЕР)

