В Орле рекорд по “надомникам” поставил “красный округ” 

Почти 17% голосовали вне помещений для голосования.
На сайте избиркома опубликованы данные о предварительных итогах выборов депутатов Орловского городского Совета седьмого созыва. Интересную тенденцию можно отметить в голосовании по одномандатным избирательным округам. Число горожан, которые сами не смогли прийти на участок, но изъявили желание формировать представительный орган значительно отличается.
Так, на 7 округе 2064 человека пришли на участки, базирующиеся в школах, доме творчества и Красном уголке локомотивного депо. 413 – голосовали за их пределами (17%). Победу одержал 29-летний Степанов Павел Геннадьевич (КПРФ), работающий в администрации губернатора и правительства Орловской области (помощник депутата Госдумы на постоянной основе).
Следующим в тройке лидеров по “надомникам” стал 9 округ – 2333 бюллетеня выдано в помещениях для голосования, 336 – вне их (12,6%). Горожане голосовали в школах и КЦСОН Железнодорожного района. Победителем стал 45-летний индивидуальный предприниматель Камзолов Алексей Викторович (“Единая Россия”).
Замыкает тройку лидеров 12 округ. 2874 человек получили бюллетени на участках, располагающихся в школах, здании ОГЦК и административном корпусе ИП Ракова. 330 “надомников” – около 10%. Победила на округе сорокалетний учитель математики Павлюк Оксана Ивановна (“Единая Россия”).
Меньше всего голосовавших вне помещений для голосования было на 27 округе – 98 бюллетеней. 2493 человека пришли на участки.
В целом “надомников” было около 5,9 тысячи (8%). Пришли на участки лично 67,9 тысячи горожан.
|Округ
|Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования
|Победитель
|7
|413
|Степанов Павел Геннадьевич (КПРФ)
|9
|336
|Камзолов Алексей Викторович (ЕР)
|12
|330
|Павлюк Оксана Ивановна (ЕР)
|10
|322
|Антошкина Лариса Васильевна (ЕР)
|8
|306
|Букалов Владимир Владимирович (ЕР)
|4
|305
|Новиков Василий Федорович (ЕР)
|11
|265
|Малыгина Татьяна Николаевна (ЕР)
|6
|259
|Козлов Юрий Николаевич (ЕР)
|14
|245
|Борняков Виктор Евгеньевич (КПРФ)
|25
|239
|Коновалов Игорь Викторович (СР)
|28
|235
|Цуканов Игорь Михайлович (ЕР)
|22
|233
|Гефель Владислав Владимирович (ЕР)
|2
|200
|Бутусов Владимир Петрович (ЕР)
|15
|200
|Головин Александр Алексеевич (ЕР)
|3
|197
|Себякин Сергей Николаевич (ЕР)
|19
|179
|Елесин Сергей Владимирович (СР)
|21
|177
|Берлинов Роман Валерьевич (ЕР)
|18
|170
|Чикин Алексей Николаевич (ЕР)
|13
|164
|Кривов Вадим Алексеевич (СР)
|26
|154
|Панухник Виктор Николаевич (СР)
|5
|152
|Бреев Александр Викторович (ЕР)
|23
|147
|Колосов Павел Вячеславович (СР)
|24
|143
|Негин Владимир Владимирович (ЕР)
|1
|134
|Харыбин Денис Евгеньевич (СР)
|17
|115
|Нерушев Тимур Алексеевич (ЕР)
|16
|108
|Строев Владимир Владимирович (ЕР)
|20
|100
|Шатохин Евгений Алексеевич (ЕР)
|27
|98
|Родин Александр Кузьмич (ЕР)
ИА “Орелград”
