Количество подлежащих капремонту домов сократили

Областные власти актуализировали паспорт государственной программы.

Правительство региона в очередной раз внесло поправки в собственное постановление «Об утверждении областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Напомним, действует программа с 2013 года, она является долгосрочной, срок ее действия рассчитан на 30 лет. Поэтому ежегодно программа актуализируется с учетом текущих реалий, а областные власти корректируют краткосрочные планы исполнения данной программы.

До последнего времени она предусматривала проведение капитального ремонта 4365 многоквартирных домов общей площадью 15 500 170,08 квадратных метров. Однако актуализированной версией программы теперь предусмотрено проведение капитального ремонта 4359 многоквартирных домов общей площадью 15 495 213,63 квадратных метров. Иными словами, шесть многоквартирных домов из программы исчезли. Адресный список домов. Подлежащих ремонту, с указанием объемов и сроков работ можно найти на официальном сайте регионального правительства.

Всего в период реализации текущего краткосрочного плана предусматривается проведение капитального ремонта 517 многоквартирных домов, в том числе 415 домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, и 102 домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете. Скорректировало правительство региона и важнейшие параметры на будущий год.

Так, согласно обновленному постановлению, в 2026 году планируется проведение капитального ремонта 88 многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, а также проведение капитального ремонта 102 многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете».

Объем финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана, составляет теперь 3,76 миллиарда рублей, в том числе 2025 году – 3,093 миллиарда рублей рубля (включая часть фонда капитального ремонта, сформированную путем установления собственниками помещений в многоквартирном доме взносов на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса, установленный областными властями).

ИА «Орелград»