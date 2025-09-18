Орловская полиция отслеживает сообщения об экстремистских угрозах

Для этого правоохранители в постоянном режиме проводят мониторинг.

В Орловской области за восемь месяцев 2025 года в рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма сотрудниками Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ УМВД) было проведено 64 профилактических мероприятия с молодежной аудиторией. Так, на днях сотрудник ЦПЭ провел беседу со студентами 1-го курса Мезенского педагогического колледжа. Он разъяснил молодежи значение понятий экстремизм и терроризм, предостерег от вступления в деструктивные сообщества, рассказал о правилах безопасного поведения в интернете.

Также эксперт обратил внимание студентов на проблему распространения фейков и посоветовал черпать достоверную информацию только из официальных источников. «Ежедневно осуществляется мониторинг наиболее популярных новостных и информационно-аналитических ресурсов, электронных журналов и газет в части получения информации о потенциальных экстремистских угрозах в регионе», – добавили в региональном Управлении МВД. И такая работа приносит видимый эффект.

Одним из таких примеров стало недавнее выявление сотрудниками факта пропаганды жителем региона нетрадиционных сексуальных отношений. По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, борцы с экстремизмом провели оперативно-розыскное мероприятие и вышли на местного жителя 1989 года рождения. Правоохранители установили, что в июне 2025 года данный гражданин в одной из социальных сетей провел онлайн-трансляцию, в ходе которой пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения.

«Орловца привлекли к ответственности по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения, совершенная с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет»), – уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. – Судом ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 110 тысяч рублей. В настоящее время решение вступило в законную силу».

ИА «Орелград»