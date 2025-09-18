Орловские чиновники не укладываются в требования Минцифры

Долго готовят ответы и получают плохие оценки.

О пробелах в работе с платформой обратной связи “Госуслуги. Решаем вместе” рассказал руководитель ЦУР Орловской области Тимофей Игнатов. Он выступил 18 сентября на совещании с главами муниципальных образований. Целевые значения, установленные Минцифры на этот год: срок ответа на обращение – не более 8 дней; 60% оценок от заявителей 4 и 5.

“На сегодня, если брать в разрезе муниципалитетов, срок ответа составляет в среднем 16 дней. Количество оценок 4 и 5 – 29%. Напомню, что вместе с департаментом информационных технологий Орловской области мы готовы оказать методологическую помощь для улучшения данных показателей”, – сказал Игнатов.

При этом с обращениями граждан в социальных сетях дела обстоят лучше. Среднее время ответа составляет 2 часа 10 минут. В то же время отдельным районам рекомендовано больше внимания уделять качеству и полноте реакций.

Отметим, по данным ЦУР, госпаблики региона объединяют 1 119 000 подписчиков. 1193 паблика и 568 000 подписчиков приходится нам муниципалитеты.

ИА “Орелград”