В Орле в консервах обнаружили потенциально опасный антибиотик 

18.9.2025 | 14:47 Новости, Происшествия

Исследования проводили в лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

Иллюстрация создана искусственным интеллектом “Алиса””

17 сентября специалисты изучали пробы мясных консервов, полученных в рамках мониторинга безопасности пищевой продукции. В двух образцах установлено наличие азитромицина. Данные переданы в Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям для принятия мер реагирования, в том числе пресечения выпуска консервов в оборот, пояснили в ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

Антибиотик мог оказаться в продукции из-за несоблюдения правил применения и нарушения срока ожидания. Азитромицин используется в животноводстве для профилактики и лечения бактериальных инфекций. Однако выпускаемая продукция должна быть без остатков препарата. В противном случае есть риск формирования антибиотикорезистентности, аллергических реакций у потребителей.

ИА “Орелград”


