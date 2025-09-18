В Орле в консервах обнаружили потенциально опасный антибиотик 

Исследования проводили в лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

17 сентября специалисты изучали пробы мясных консервов, полученных в рамках мониторинга безопасности пищевой продукции. В двух образцах установлено наличие азитромицина. Данные переданы в Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям для принятия мер реагирования, в том числе пресечения выпуска консервов в оборот, пояснили в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Антибиотик мог оказаться в продукции из-за несоблюдения правил применения и нарушения срока ожидания. Азитромицин используется в животноводстве для профилактики и лечения бактериальных инфекций. Однако выпускаемая продукция должна быть без остатков препарата. В противном случае есть риск формирования антибиотикорезистентности, аллергических реакций у потребителей.

ИА “Орелград”