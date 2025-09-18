В Орловской области выявили 33 информационные угрозы 

Фейки, поддельные документы, сообщения о чрезвычайных происшествиях.

На совещании с главами муниципальных образований 18 сентября руководитель ЦУР Орловской области Тимофей Игнатов рассказал о важном направлении работы по выявлению информационных угроз. Ведется постоянный мониторинг. В случае выявления рисков совместно с органами власти информация верифицируется и принимаются решения о реагировании.

“Обращаю внимание, что в условиях проведения специальной военной операции мы все чаще сталкиваемся с фейками от наших противников. К ним относятся поддельные документы, сообщения о массовых угрозах и ЧП, поддельные аудио- и видеозаписи с заявлениями официальных лиц или провокациями. С начала текущего года ЦУР выявил 33 таких материала. Цель этих сообщений, конечно, создать социальную напряженность, вызвать недоверие к органам власти и принудить граждан к совершению противоправных действий. Крайне важно своевременно реагировать на фейковую информацию и опровергать ее”, – подчеркнул Тимофей Игнатов.

Напомним, в преддверии 1 сентября распространялись сообщения о планируемых терактах в школах Орловской области. Перед Днем ВДВ некто запустил фейк о награждении ветеранов за счет Ветсанутильзавода. Самым неловким вышло видео, на котором якобы губернатор сообщал о проблемах с вылетом самолетов. При этом аэропорт в Орле не функционирует почти два десятилетия.

