Орловцам откроют виртуальный доступ к правовой помощи

Бесплатная юридическая поддержка будет оказываться в дистанционном формате.

В Управлении Минюста России по Орловской области состоялось совещание, участники которого обсудили предстоящий запуск федеральной государственной информационной системы «Правовая помощь». Это новая платформа, призванная обеспечить граждан бесплатной юридической помощью на безвозмездной основе. Создается она в рамках формирования единого цифрового пространства для правового информирования, правового просвещения и предоставления населению равного доступа к квалифицированной бесплатной юридической помощи.

«Также система позволит минимизировать случаи предоставления некачественной юридической помощи, – сообщили в Управлении Минюста России по Орловской области. – Она будет тесно интегрирована с единым порталом государственных услуг (ЕПГУ), обеспечивая доступ граждан к бесплатной юридической поддержке в дистанционном формате. В рамках этой инициативы особое внимание уделяется разработке и внедрению специализированного портала правового просвещения ВПРАВЕ.РФ».

По данным ведомства, это будет уникальный ресурс с обширной базой данных, доступных для понимания практически любому пользователю. Для удобства граждан, далеко не каждый из которых разбирается в юридической терминологии, информация на новом портале будет предоставляться на примерах из жизни. Сообщается, что первоначально в его базу данных будут включены 255 типичных жизненных ситуаций, требующих правового регулирования.

«Данный портал выполняет функцию информационно-консультационного инструмента, предоставляя пользователям детальные разъяснения по широкому спектру юридических вопросов, включая пенсионное обеспечение, оформление наследственных прав и использование материнского капитала, – отметили в региональном Управлении Минюста. – Реализация данной инициативы направлена на повышение правовой грамотности населения, обеспечение доступности квалифицированной юридической помощи и оптимизацию процессов предоставления государственных услуг в цифровом формате».

Внедрение системы «Правовая помощь» и развитие портала представляют собой значимые шаги в направлении формирования эффективного механизма правовой поддержки граждан в условиях цифровизации общественных отношений, добавили в ведомстве.

Напомним, что в Орловской области уже много лет действует система оказания бесплатной юридической помощи гражданам. В ближайшие дни список категорий граждан, которым она положена, будет расширен. Произойдет это после того, как депутаты Орловского облсовета во втором чтении и окончательной редакции одобрят внесение поправок в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Список пополнят граждане, реабилитированные в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», а также граждане, признанные в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» пострадавшими от политических репрессий.

