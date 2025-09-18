Суд обязал демонтировать забор на берегу Орлика 

18.9.2025 | 15:19 Закон и порядок, Новости

Прокуратура вступила в тяжбу после обращения жителей Орловского округа.  

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Коллективная жалоба поступила из поселка Зеленая роща. В частных руках оказалась часть береговой полосы реки Орлик. Кроме того, гражданин установил забор за юридическими пределами своего участка.  

В природоохранной прокуратуре отметили, что связанные речные сети находятся в исключительной собственности Российской Федерации и должны быть общедоступными.  

Последовал иск в Орловский районный суд. Он был удовлетворен. Из незаконного владения физического лица в собственность Российской Федерации изъята часть участка площадью 394,75 кв. м. Также с земель общего пользования необходимо убрать ограждение, сообщили в пресс-службе надзорного органа. 

ИА “Орелград”


