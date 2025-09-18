В ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки 

18.9.2025 | 14:59 Важное, Новости, Происшествия

Авария произошла на трассе “Орел – Брянск”. 

Фото: УМВД России по Орловской области

Сегодня, 18 сентября, водитель 1973 года рождения двигался на Ford Mondeo в сторону Орла. По предварительной информации, примерно в 11:30 на территории Хотынецкого района мужчина допустил выезд на встречную полосу, не убедившись в безопасности. Там произошло столкновение с Foton. Грузовик с полуприцепом вылетел в кювет, Ford отбросило на обочину. 

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался, сообщили в УМВД России по Орловской области.  

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования