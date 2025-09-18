В ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки 

Авария произошла на трассе “Орел – Брянск”.

Сегодня, 18 сентября, водитель 1973 года рождения двигался на Ford Mondeo в сторону Орла. По предварительной информации, примерно в 11:30 на территории Хотынецкого района мужчина допустил выезд на встречную полосу, не убедившись в безопасности. Там произошло столкновение с Foton. Грузовик с полуприцепом вылетел в кювет, Ford отбросило на обочину.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался, сообщили в УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”