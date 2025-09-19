Детям-инвалидам по-прежнему будут оставлять компьютеры после обучения

Областные власти обновили условия такой поддержки.

Правительство Орловской области утвердило новый порядок предоставления детям-инвалидам компьютерного оборудования, которое предоставляется им за счет областного бюджета по договорам безвозмездного пользования на срок обучения. Речь идет о программе дистанционного обучения, прежде всего, школьников, которые в силу своего физического состояния не могут обучаться очно в школе на общих началах.

Раньше предоставленные таким детям компьютеры следовало возвращать государству. Однако уже достаточно много лет назад на проблему обратил внимание губернатор, после чего область нашла возможность оставлять детям-инвалидам компьютеры, к которым они успели привыкнуть за время своей учебы. Последний раз правила передачи таких компьютеров обновляли в 2019 году. Но законодательство постоянно совершенствуется, вот и сейчас областные власти обновили правила.

Новый порядок регламентирует условия предоставления детям-инвалидам в безвозмездное пользование компьютерного оборудования, закрепленного на праве оперативного управления за бюджетным учреждением Орловской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

Оборудование предоставляется бесплатно инвалидам без нарушения интеллекта, проживающим на территории Орловской области, по договору безвозмездного пользования при соблюдении следующих условий: наличии установленной инвалидности на дату заключения договора; наличии действующей медицинской справки об отсутствии противопоказаний по работе с компьютерным оборудованием. Возврат компьютеров возможен в случае потери ребенком статуса инвалида вследствие успешной медицинской, социальной или иной реабилитации, в случае его смерти или переезда в другой регион на постоянное место жительства.

Также возврат предусмотрен в случае «прекращения образовательных отношений». Однако правительство региона также утвердило порядок дарения указанным ученикам компьютерного оборудования после завершения обучения по образовательным программам основного общего, среднего общего образования и дополнительным образовательным программам. Оборудование передается по договору дарения при соблюдении следующих условий: наличие установленной инвалидности на дату заключения договора дарения; наличие договора безвозмездного пользования оборудованием, заключенного с БУ ОО «ППМС-центр».

