Стрелявшему в оппонента орловцу продлили домашний арест

Сам обвиняемый желал выйти под залог.

Дмитровский районный суд продлил местному жителю еще на один месяц меру пресечения в виде домашнего ареста. Как пояснили в пресс-службе суда, с таким ходатайством выступил заместитель начальника ОМВД России по Дмитровскому району. Дело в том, что указанный гражданин обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. То есть его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ.

Он был задержан в середине июля 2025 года в результате слаженных действий орловских и курских полицейских. Как сообщала ранее пресс-служба УМВД России по Орловской области, из Железногорской городской больницы в полицию поступило сообщение о госпитализации гражданина 1984 года рождения с проникающим ранением в области грудной клетки. Курские полицейские тут же связалась со своими орловскими коллегами, поскольку потерпевшего доставили в больницу из населенного пункта, расположенного в Дмитровском районе Орловской области.

Сотрудники уголовного розыска оперативно выяснили, что тяжкий вред здоровью пострадавшего был причинен в результате бытового конфликта. А причинил его, по версии следствия, житель Дмитровского района, гражданин 1968 года рождения. Полицейские задержали его по месту жительства. В ходе обыска они осмотрели несколько единиц охотничьего оружия, хранившегося у гражданина на законных основаниях. В том числе обнаружили «предмет, конструктивно схожий с травматическим пистолетом «Макарыч», которым, предположительно, мужчина и нанес ранение пострадавшему. Все перечисленное в установленном порядке было изъято.

Подозреваемый был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, и 19 июля 2025 года суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. В обоснование ходатайства о продлении меры пресечения следователь ссылался на то, что срок домашнего ареста истекает, но предварительное следствие по уголовному делу не окончено, так как не получены заключения по судебным экспертизам, не проведен ряд иных следственных действий. По мнению следователя, избрание более мягкой меры пресечения невозможно, поскольку обвиняемый является владельцем огнестрельного оружия, совершил тяжкое преступление против жизни и здоровья с применением оружия.

Потерпевший поддержал ходатайство о продлении обвиняемому меры пресечения в виде содержания под домашним арестом, а вот сам обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Они просили изменить меру пресечения на залог либо запрет определенных действий, мотивируя тем, что обвиняемый имеет прочные социальные связи, положительные характеристики, проблемы со здоровьем имеются как у него самого, так и у членов его семьи. Указали они и на «наличие необходимого размера денежных средств для внесения залога».

Выслушав участников процесса и исследовав материалы дела, суд решил удовлетворить ходатайство следователя. Он пришел к выводу, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, не изменились. То есть суд учел возможность оказания давления со стороны обвиняемого на свидетелей и потерпевшего по данному уголовному делу. Обвиняемый имеет разрешение на хранение огнестрельного и травматического оружия, следовательно, потенциально имеет возможность оказывать давление на свидетелей и потерпевшего. Может продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

«При этом суд учел, что в настоящее время следствие находится на первоначальном этапе сбора и закрепления доказательств, что существенно увеличивает риск вмешательства обвиняемого в ход уголовного судопроизводства в случае нахождения его на свободе, поэтому суд посчитал необходимым продлить обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», – подытожила пресс-служба Дмитровского районного суда.

ИА “Орелград”