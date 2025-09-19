Под Орлом водитель мопеда напал на полицейского

На него завели дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Дмитровский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. На скамье подсудимых оказался житель города Дмитровска. Как следует из материалов дела, преступление он совершил в мае 2025 года. В вечернее время данный гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ехал на мопеде по улицам Дмитровска.

Вероятно, пьян он был до такой степени, что не справился с управлением и протаранил забор частного дома. Информация об этом поступила в полицию, и вскоре на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Дмитровскому району. Виновник ДТП не сбежал с места происшествия. Но при проверке документов выяснилось, что у него нет водительского удостоверения на право управления мопедом.

По внешним признакам инспектор заподозрил, что водитель может быть пьян. Он предложил виновнику ДТП на служебном автомобиле проследовать в отдел полиции, на что тот согласился. В здании ОМВД планировалось составить административные протоколы по фактам пьяного вождения и ДТП. Однако, уже находясь в фойе здания ОМВД России по Дмитровскому району, нарушитель неожиданно отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, хотя ранее дал на это согласие.

Как пояснили в пресс-службе суда, в тот момент у него «возник преступный умысел, направленный на применение насилия в отношении представителя власти». Сидя на лавке, он умудрился ударить своей ногой по колену сотруднику полиции. Серьезной травмы нарушитель причинить полицейскому не смог, но потерпевший испытал физическую боль. Ну а закон гласит, что даже слабо бить сотрудников полиции нельзя.

В результате административный правонарушитель превратился в уголовника. За совершенные противоправные действия в отношении сотрудника правоохранительных органов ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ. Подсудимый в судебном заседании вину в инкриминируемом деянии признал, в содеянном раскаялся. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, добавили в пресс-службе Дмитровского районного суда.

ИА “Орелград”