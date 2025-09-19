Новым кандидатом в мэры Орла стал Владимир Лагутин

19.9.2025 | 12:05 Новости, Политика

Он является зампредом Общественной палаты Орловской области.

Фото: vk.com/obschestvennajapalata

Ранее на этот же пост выдвинули действующего градоначальника Юрия Парахина (на Совете муниципальных образований области).

Лагутин будет альтернативным кандидатом. Такая информация опубликована в официальных соцсетях Общественной палаты Орловской области. ОПОО и выдвинула его на эту позицию.

Напомним, сейчас должность мэра Орла не является выборной. Таковы требования федерального закона. Кандидатов в мэры одобряет специальная комиссия, затем — губернатор области. Уже после этого горсовет рассматривает эти кандидатуры и отдаёт предпочтение кому-то одному.

В 2020-м конкурентом Парахина являлся Владимир Филонов.

ИА «Орелград»


