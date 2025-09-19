Новым кандидатом в мэры Орла стал Владимир Лагутин

Он является зампредом Общественной палаты Орловской области.
Ранее на этот же пост выдвинули действующего градоначальника Юрия Парахина (на Совете муниципальных образований области).
Лагутин будет альтернативным кандидатом. Такая информация опубликована в официальных соцсетях Общественной палаты Орловской области. ОПОО и выдвинула его на эту позицию.
Напомним, сейчас должность мэра Орла не является выборной. Таковы требования федерального закона. Кандидатов в мэры одобряет специальная комиссия, затем — губернатор области. Уже после этого горсовет рассматривает эти кандидатуры и отдаёт предпочтение кому-то одному.
В 2020-м конкурентом Парахина являлся Владимир Филонов.
ИА «Орелград»