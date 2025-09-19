Прокуратура запросила для экс-мэра Болхова семь с половиной лет колонии

Владимир Авилов обвиняется в превышении должностных полномочий при благоустройстве парка «Болховкин луг».

Ущерб, причинённый бюджету, оценивается в 11,6 миллиона рублей.

Дело рассматривает Болховский районный суд. Как сообщает «Орёлтаймс», здесь завершилось судебное следствие. Прокуратура потребовала для экс-мэра семь с половиной лет реального лишения свободы.

Вторым обвиняем является Ирина Казакова, заместитель Владимира Авилова. Для неё прокуратура запросила пять лет реального срока.

Кроме того, ещё одним наказанием для обоих может стать лишение права занимать ответственные должности на государственной и муниципальной службе (на срок два года, после отбывания наказания). Также надзорное ведомство требует выделить в отдельное гражданское дело вопрос о взыскании с обвиняемых полной суммы нанесённого ущерба.

Юрист муниципального образования «Город Болхов» Мария Сошникова, выступая на суде, заявила, что «случившееся… дискредитировало национальные проекты России, уронило в глазах болховчан авторитет местной власти». Отметим, ранее в орловском управлении СКР информировали, что Авилов не признал вину, а Казакова не только признала, но и активно сотрудничала со следствием.

Следующее заседание состоится 2 октября.

