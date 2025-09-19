Власти готовы расторгнуть контракт на школу в Жилина

19.9.2025 | 12:58 Важное, Новости, Строительство

Сообщил член правительства Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Алексей Субботин выступил на сессии заксобрания региона 19 сентября. Проектные работы завершены, экспертизой выдано положительное заключение на документацию. 21 августа управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области выдано разрешение на работы. Подрядчик приступил, но с сентябре работы уже не ведутся. Идет процесс по внесению корректировок в контракт в части размера аванса и общей цены.

«Обещают в ближайшее время, в октябре, возобновить стройку. С количеством человек – 60. Если этого не произойдет, заказчик будет расторгать контракт в одностороннем порядке», – сообщил Алексей Субботин.

Напомним, школу строит ООО «АС Монтаж». Срок исполнения контракта, заключенного весной 2023 года, в последней редакции был – 14 ноября 2025. Руководство ООО «АС «Монтаж» заподозрили в мошенничестве.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования