Власти готовы расторгнуть контракт на школу в Жилина

Сообщил член правительства Орловской области.

Алексей Субботин выступил на сессии заксобрания региона 19 сентября. Проектные работы завершены, экспертизой выдано положительное заключение на документацию. 21 августа управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области выдано разрешение на работы. Подрядчик приступил, но с сентябре работы уже не ведутся. Идет процесс по внесению корректировок в контракт в части размера аванса и общей цены.

«Обещают в ближайшее время, в октябре, возобновить стройку. С количеством человек – 60. Если этого не произойдет, заказчик будет расторгать контракт в одностороннем порядке», – сообщил Алексей Субботин.

Напомним, школу строит ООО «АС Монтаж». Срок исполнения контракта, заключенного весной 2023 года, в последней редакции был – 14 ноября 2025. Руководство ООО «АС «Монтаж» заподозрили в мошенничестве.

ИА “Орелград”