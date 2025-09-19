Строев прокомментировал отказ выдвигать его в председатели Горсовета Орла

19.9.2025 | 6:44 Важное, Новости, Политика

Кандидатура рассматривалась на заседании Совета «Единой России».

Фото: Владимир Строев

Владимир Строев опубликовал пост в соцсетях. Политик проиллюстрировал его видеоцитатой президента Владимира Путина.

«Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине. Пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью. Таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это будет наша смена», – сказал глава государства.

«Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю Вас за поддержку! Победа будет за нами!» – прокомментировал Владимир Строев.

И после сообщения о том, что его кандидатуру на пост председателя Горсовета практически никто не поддержал, поинтересовался:

«А мы точно в одной Стране живём?»

Владимир Строев одержал убедительную победу на выборах, состоявшихся на минувшей неделе. На 16 округе его захотели видеть своим представителем в Горсовете 1769 человек. У трех конкурентов в среднем по 150 голосов. Владимир Строев был мобилизован осенью 2022 года. В ноябре 2023 попал под минометный обстрел, был ранен. После лечения и реабилитации вернулся к политической деятельности. Проходил обучение в «Школе мэров». Однако единороссы решили выдвинуть на пост председателя Горсовета Владимира Негина.

Руководитель представительного органа выбирается тайным голосованием из его членов. В Совете седьмого созыва 24 представителя «Единой России», восемь – «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», три – КПРФ, по одному у ЛДПР, «Новые люди» и «Партия Пенсионеров».

ИА “Орелград”


