Орловцам попытались объяснить рост сумм в платёжках за капремонт

19.9.2025 | 11:30 ЖКХ, Новости

Однако в облсовете не приняли объяснений.

На сегодняшней сессии перед депутатами выступила Наталья Захарова, заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

Первый зампред облсовета Михаил Вдовин поинтересовался у чиновницы причиной массового изменения сумм в платёжных квитанциях, которые Фонд капитального ремонта присылает жильцам многоквартирных домов. Многие орловцы жалуются в соцсетях (а также депутатам), что размеры таких платежей внезапно выросли.

Захарова заявила, что всё дело в сверке данных. По её словам, в фонде запросили данные из государственного реестра недвижимости, а затем сверили их с теми, что указывались в платёжках. Во многих случаях размеры квартир оказались больше, чем считалось ранее. Соответственно, в квитанциях с обновлёнными данными выросли и размеры ежемесячной платы, ведь она исчисляется исходя из площади жилого помещения.

Спикер облсовета Леонид Музалевский остался недоволен таким ответом.

«Ваши объяснения совершенно несостоятельные. Если сверка проводилась по метражу, может, там полметра Вы и нашли, но не в разы выросла из-за этого плата. Разберитесь, пожалуйста, в этом вопросе, что происходит у вас», – указал он.

